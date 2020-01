ING double sa prime de bienvenue jusqu’à 160€ jusqu’au 28 janvier

Aujourd’hui, ING est l’un des rares établissements en ligne à avoir dépassé le million de clients. Pour bien débuter l’année, la banque propose une très belle offre de bienvenue à quiconque ouvrira son premier compte bancaire chez elle. Du 22 au 28 janvier 2020, ce sont pas moins de 160€ de bonus qui sont à décrocher. C’est tout simplement deux fois meilleur que n’importe quelle autre banque en ligne.

Un bonus décomposé en deux parties

Dans le cadre de cette promotion, l’offre mise en avant par ING n’est pas plus compliquée à décrocher que la normale. Elle se décompose en deux versements de respectivement 80€ chacun – pour atteindre 160€ si les conditions sont respectées. La banque en ligne versera un premier bonus de 80€ pour toute ouverture et ensuite activation du compte courant. Ensuite, un second bonus de 80€ sera versé sous condition que le client verse 1 200€ pour chacun des mois de février et mars 2020.

ING précise toutefois que cette seconde prime de 80€ ne sera versée qu’aux clients qui opteront pour l’offre Intégrale – avec une Gold Mastercard. Les clients qui prendront l’offre gratuite et sans engagement ING Essentielle ne seront donc pas éligibles à cette seconde branche. Cela dit, ils auront toutefois la chance de décrocher déjà 80€ de prime – ce que l’on ne retrouve pas dans tous les comptes bancaires simplifiés du marché.

ING, une banque très complète

ING ne se limite pas à une double prime de bienvenue pour convaincre ses clients. Si plus d’un million de français lui font confiance, c’est parce qu’elle est parvenue à leur offrir une expérience bancaire complète, transparente et efficace. Autour du compte courant et de la carte bancaire, il est possible de profiter d’un accès à un livret d’épargne ING, des livrets réglementés, une assurance-vie, de la bourse ou encore des crédits.

Encore une fois, il faudra être rapide pour bénéficier de cette excellente prime de bienvenue ING. L’établissement la propose uniquement pendant quelques jours, après quoi le bonus habituel (80€) redeviendra la norme. Si vous aviez l’intention d’ouvrir un compte en ligne, cette offre devrait vraiment vous faire vaciller.

Pour voir l’offre ING, c’est par ici :

Visiter ING