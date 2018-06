La banque en ligne Hello bank! célèbre 5 années d’existence

La directrice Marketing Communication Digital de Hello bank! a posté sur Twitter un message qui rappelle la date de naissance de la banque en ligne : c’est le 17 juin 2013 que BNP Paribas a lancé officiellement Hello bank! pour « répondre aux nouveaux usages : la banque mobile comme vous ». Aujourd’hui, Hello bank! compte 3 millions de clients à travers l’Europe.

Hello bank! : un succès déconcertant

ING Direct est née en 2000. Boursorama Banque est née en 2005. Hello bank! est arrivée bien plus tardivement puisqu’il aura fallu attendre le mois de juin 2013 pour que celle-ci voit le jour. Certes, elle se positionne encore en retrait d’ING Direct et Boursorama Banque par rapport au nombre de clients en France, mais elle est la leader incontestée à travers l’Europe. Sa stratégie d’acquisition et la qualité de son offre en France lui permet de progressivement rattraper son retard sur ING Direct et Boursorama Banque.

Comme Ariel Steinmann aime le rappeler, Hello bank! a été élue en 2017 comme étant « la marque préférée des millenials » parmi toute la banque en ligne. Il faut dire que Hello bank! est non seulement très compréhensible de la situation des jeunes (elle offre un compte gratuit sans condition aux étudiants, et une assurance à l’étranger pour les jeunes Crystal Studies), mais elle a globalement l’une des meilleures offres bancaires du marché. On n’oubliera pas sa gestion parfaite du service client via les réseaux sociaux (Facebook, Twitter), le support téléphonique ou par email.

Hello bank! a 5 ans !

Le 17/06/13, BNP Paribas lançait @Hellobank_fr pour répondre aux nouveaux usages : la banque mobile comme vous.

👉 Aujourd’hui, nous comptons plus de 3M de clients en Europe et sommes devenus la marque préférée des millenials !https://t.co/PeyXv1RxSm pic.twitter.com/xsYRJteK7A — Ariel Steinmann (@ArielSteinmann) 19 juin 2018

3 millions de clients à travers l’Europe

Si elle est parvenue à conquérir 3 millions de clients à travers l’Europe, c’est parce que Hello bank! a réussi à répondre à un besoin spécifique de mobilité, de flexibilité et de qualité en matière de services bancaires. Elle n’hésite pas à mettre en avant ces avantages sur les réseaux sociaux en organisant régulièrement des jeux concours pour le plus grand plaisir des français.

Si Hello bank! a connu un tel succès, c’est également grâce au soutien et à l’expertise de sa maison mère, BNP Paribas, qui lui apporte tout son savoir-faire. Aujourd’hui, la filiale Hello bank! a toutes les cartes en main pour dépasser un jour BNP Paribas, qui compte actuellement 7 millions de clients. Cette stratégie de diversification dans le digital de BNP Paribas s’est également illustrée avec le rachat du Compte Nickel, qui cumule environ 950.000 clients à l’heure actuelle.

L’offre bancaire Hello bank! en résumé

Pour résumer l’offre bancaire de Hello bank!, elle s’articule autour d’un compte courant et d’une carte bancaire Visa Classic gratuite pour les clients qui justifient d’un revenu mensuel de 1.000 euros (la Visa Premier est offerte pour ceux qui justifient de 1.800 euros par mois), du meilleur livret d’épargne du marché, d’une bonne assurance-vie, du meilleur crédit à la consommation du marché, d’un bon crédit immobilier et d’une solution pour investir en bourse.

A cela, toute première ouverture de compte bancaire est récompensée par une prime de 80 euros. Bref, autant d’arguments qui vont soutenir le développement de Hello bank! dans les années qui viennent, et qui pourraient un jour la placer tout en haut du podium sur le marché français. Vous pouvez en apprendre plus ici :

Visiter le site