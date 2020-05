La banque en ligne ING se met à Apple Pay

Alors que la plupart des banques en ligne proposent Apple Pay à leurs clients, ING a longtemps été muette sur le sujet. C’est le support client sur Twitter qui avait annoncé au courant de l’année 2019 que la compatibilité avec la technologie de paiement mobile serait pour le premier semestre 2020. Depuis, aucune nouvelle. Et voilà qu’Apple l’officialise sur son site.

Une compatibilité pour bientôt

Apple Pay, c’est la solution de paiement mobile la plus populaire de France. Selon la VP Apple Pay, ce sont 99% de toutes les cartes en circulation en France qui seront compatibles fin 2019. Et pourtant, ING ne la proposait toujours à son million de clients. C’est Apple qui a indiqué il y a quelques heures que ING était sur la liste officielle des partenaires où Apple Pay serait « disponible prochainement ». Une page dédiée à Apple Pay est disponible sur le site officiel de la marque à la pomme, et on peut y voir les partenaires actifs et ceux à venir.

Dans quelques semaines, il sera donc possible d’ajouter sa carte bancaire ING sur l’application wallet Apple. Comme vous pouvez l’imaginer, Apple Pay est uniquement disponible sur les iPhone et les iPad. Pour ceux qui ont un téléphone sous Android, il faudra se tourner vers Google Pay ou Samsung Pay. Cela dit, ces deux méthodes de paiement sont assez peu populaires en France.

Les néo-banques mettent la pression

Pendant longtemps, Apple Pay a été très discret en France. Les premiers partenaires ont été les néo-banques qui ont voulu miser la dessus pour séduire une clientèle amatrice de nouvelles technologies. Avec le développement de ces dernières, les établissements plus traditionnels ont du s’y mettre. Ils ont montré une forte résistance du fait qu’Apple prélève une commission sur chacune des transactions – au détriment de la banque.

Cela dit, tout le monde est quasiment à la page. Au début de l’année 2020, les géants Crédit Mutuel et Crédit Agricole ont finalement franchi le pas. Les banques en ligne comme Hello bank!, Boursorama Banque ou encore Fortuneo ont franchi le pas depuis plusieurs années. Enfin, comme l’ont présenté nos amis d’iPhon ici pour Revolut et ici pour N26, les néo-banques sont évidemment de la partie.

Si ING semble se mettre à Apple Pay, la banque en ligne ne semble toutefois pas encore prête à offrir la technologie pour les utilisateurs d’Android. Si tel est votre cas, il faudra probablement patienter encore quelques temps pour en profiter…