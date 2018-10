Linxo et Bankin’ collaborent avec les banques dans l’agrégation de comptes

Au fil des années, Linxo et Bankin’ se sont imposés comme des agrégateurs de comptes bancaires indépendants et fiables. Le premier compte 2,2 millions d’utilisateurs tandis que le second en compte 2,4 millions. Pour autant, elles possèdent également un second levier qui n’est autre que la marque blanche pour des établissements bancaires existants.

Linxo et Bankin’ font de la marque blanche

Linxo et Bankin’ jouent sur les deux plans : en B2C et en B2B. En effet, si ces deux entreprises offrent une application mobile à destination du grand public pour consolider leurs comptes bancaires sur une seule interface, ils offrent également ce service en marque blanche. Dans le cas de Linxo, on retrouve le service par exemple chez BforBank ou encore HSBC.

Les clients de ces établissements bancaires peuvent ainsi visualiser depuis leur espace personnel (sur un ordinateur ou une application mobile) tous leurs comptes bancaires. Linxo et Bankin’ sont ouverts à plus de 140 banques en France, ce qui permet véritablement d’avoir tous les comptes bancaires sur une seul interface. La totalité des banques en ligne ont désormais intégré une telle possibilité. Fortuneo par exemple a opté pour la solution de Budget Insights.

Pourquoi un tel succès des agrégateurs de comptes ?

Si les agrégateurs de compte bancaire ont le vent en poupe, c’est parce que les français possèdent toujours plus de comptes bancaires. C’est donc un moyen pratique de pouvoir gérer son épargne à travers plusieurs établissements. Les meilleurs agrégateurs de comptes offrent un système de catégorisation des dépenses, des alertes ainsi que des prévisions sur les dépenses à venir.

Il intervient quasiment comme un assistant bancaire : en plus d’agréger les comptes courants, les nouvelles versions permettent également de récupérer les livrets d’épargne ou encore les crédits en cours. A noter qu’il est désormais possible de réaliser des virements entre ces comptes directement depuis les applications mobiles dédiée.

Si les banques en ligne s’y sont toutes mises, les banques de réseau traditionnelles ont également franchi le pas. Il faut dire que Crédit Mutuel et Crédit Agricole ont investi dans le dernier tour de table de 20 millions d’euros de Linxo. On retrouve également la Caisse d’Epargne, la Banque Populaire ou encore la Société Générale qui proposent ce type d’agrégateurs de comptes. Ils se positionnent ainsi sur le créneau de l’innovation – pour le plus grand plaisir de leurs clients. Ces derniers bénéficient ainsi de la solidité et de la sécurité d’un grand groupe bancaire tout en bénéficiant d’expertise de la fintech et de startups.