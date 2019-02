Le livret épargne Hello bank! évolue, les taux baissent en mars

L’environnement économique aujourd’hui est difficile, et les conditions de marché ne permettent plus aux banques d’offrir un taux d’intérêt généreux sur les placements de ses clients. C’est le même principe que pour le Livret A qui est aujourd’hui cantonné à 0,75% net annuel – un taux en deçà de l’inflation. Hello bank! revoit une partie de sa rémunération à la baisse, mais certains avantages restent.

Un livret d’épargne évolutif selon les dépôts

Hello bank! a largement simplifié son livret d’épargne ces dernières années, et aujourd’hui il propose une grille évolutive qui est amplement meilleure que ses concurrents. Alors que Boursorama Banque limite à 0,1% brut annuel sa rémunération du livret d’épargne et que la banque en ligne ING est descendue jusqu’à 0,05%, Hello bank! offre dans certains cas jusqu’à 1% de rémunération sur ce placement sans risque. Et malgré la mise à jour du mois de mars, ce tarif n’est pas prêt de changer. Il n’en reste pas moins que nous vous conseillons d’ouvrir un livret d’épargne Hello bank! au plus vite pour bénéficier des tarifs actuels.

En ce moment, le taux du Livret Hello + est de 0,4% brut pour tous les montants entre 1 et 10 000€. Au delà de ce seuil, et jusqu’à 50 000€, la rémunération passe à 0,6% brut par an. Un troisième palier à 50 000€ permet de toucher 0,08%, et même 1% de rendement au delà de 100 000€. Si vous avez donc du capital à placer, Hello bank! sera la meilleure solution parmi les banques en ligne. On apprécie cela d’autant plus qu’il n’y a pas de plafond sur les dépôts. A 1% brut par an, c’est tout aussi bien que le Livret A (0,75% net) qui lui, est limité à 22 950€.

Nouveaux tarifs en vigueur chez Hello bank!

Si Hello bank! a longtemps tenu des taux très avantageux, ces derniers vont légèrement baisser à partir du 1er mars 2019, et la banque en ligne a communiqué en amont sur cette modification. Les taux sur ce livret d’épargne Hello+ seront quand même plus intéressant que tous ses concurrents : entre 1 et 10 000€, le rendement sera désormais de 0,2% brut par an, entre 10 000€ et 50 000€, il sera de 0,4% brut par an, et entre 50 000€ et 100 000€, il sera de 0,6% brut par an. La banque en ligne a cependant décidé de maintenir la rémunération à 1% pour tous les livrets dotés de plus de 100 000€.

Pour ceux qui réfléchissaient à migrer vers une banque en ligne pour économiser sur leurs frais bancaires, Hello bank! est l’une des meilleures alternatives. Tout d’abord, il faut savoir que le compte courant et la carte bancaire leur sont offerts pour tous ceux qui justifieront de 1000€ par mois de revenus (au delà de 1800€, c’est même une carte Visa Premier qui est offerte). Autrement dit, la banque est gratuite pour toutes les opérations classiques, alors qu’il faut généralement compter entre 5 et 15€ par mois pour ce type de produits. En plus de ça, Hello bank! offre une prime de 80€ pour toute nouvelle ouverture de compte courant. Vous pouvez consulter notre avis Hello bank! à ce sujet.

Hello bank! possède aussi deux grands avantages : tout d’abord, les clients peuvent consulter les agences physiques de BNP Paribas s’ils ont des questions. Ils peuvent ainsi toujours garder une relation « physique » avec leur banque en ligne, ce que ne permet aucune autre banque en ligne du marché. Enfin, on appréciera aussi que Hello bank! propose sur internet tous les produits bancaires d’une banque traditionnelle, et qu’elle s’inspire largement de la gamme de BNP Paribas. Vous pouvez retrouver le livret d’épargne Hello + et toutes les infos sur l’établissement directement ici :

