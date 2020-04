Malgré la crise, ING gonfle sa prime de bienvenue à 160 euros

Avec plus d’un million de clients en France, ING est l’une des plus grandes banques en ligne françaises. Si elle a misé sur la fidélisation des clients dans les dernières années, elle travaille aujourd’hui à grandir sa base de clients. Malgré la crise, elle a décidé d’offrir un peu de réconfort avec un bonus qui grimpe jusqu’à 160 euros pour toute première ouverture de compte.

Comment obtenir la prime maximale ?

ING décline son offre en deux formules : ING Essentielle et Intégrale. La première est accessible à tout le monde, sans aucune condition de revenus – et elle est gratuite. De l’autre côté, la version ING Intégrale est plus premium puisqu’elle nécessite de domicilier 1 200€ de revenus par mois (ou de payer 5€ par mois). De l’une à l’autre, ce sont les plafonds, les limites et la flexibilité qui change.

La banque en ligne a fait un choix stratégique avec ces deux offres, en se positionnant sur deux cibles très différentes. Une telle stratégie a également été adoptée par Hello bank!, Boursorama Banque ou encore Fortuneo. Mais contrairement à ces banques en ligne, ING offre actuellement une prime bien plus généreuse. A titre de comparaison, elle est (au moins) deux fois plus élevées que celles de ses rivales.

Maintenant, comment obtenir l’intégralité du bonus chez ING ? La première chose est qu’il faut ouvrir un compte entre le 25 et le 31 mars 2020. Dès lors que vous avez envoyé les documents justificatifs (d’identité, de domicile et de revenus), un conseiller ING ira valider le compte manuellement. C’est après cette action que le client se verra verser une première prime de 80€ – quelle que soit la formule qu’il a choisir.

Pour toucher la seconde prime de 80€, il faudra que le client souscrive à l’offre ING Intégrale. Les clients qui souscriront à l’offre gratuite et sans condition (Essentielle) ne pourront donc pas prétendre au bonus complet. Pour vous rassurer, les rivaux directs de cette offre – N26 ou Revolut – ne proposent aucune prime de bienvenue. Autrement dit, même avec 80€ de bonus, c’est nettement mieux que les concurrents.

Pour découvrir cette offre ING, c’est par ici :

Visiter ING