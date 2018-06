Monabanq : le crédit immobilier arrivera au T1 2019

Monabanq est l’une des rares banques en ligne à ne pas encore avoir introduit le crédit immobilier à son offre. Elle travaille actuellement à combler ce retard et ambitionne de commercialiser un tel produit dès l’année 2019. Selon les premières informations, ce prêt à l’habitat devrait être dans un premier temps réservé aux clients de l’établissement.

Pourquoi Monabanq se lance dans le crédit immobilier ?

Aujourd’hui, Boursorama Banque, Hello bank!, Fortuneo, ING Direct ou encore BforBank se battent pour offrir le taux le plus faible sur le crédit immobilier. En revanche, on ne retrouve pas la banque en ligne du groupe Crédit Mutuel qui a pour le moment fait l’impasse sur ce produit. Dans un contexte économique où les taux de marché sont faibles, Monabanq souhaite donc venir avec une offre immobilière qui puisse répondre aux attentes de ses clients. Le directeur général du groupe, Alain Collin, ambitionne de sortir un crédit immobilier chez Monabanq dès le début de l’année 2019.

2017 aura été une année record pour les crédits immobiliers. Si 2018 ne devrait pas être aussi exceptionnelle, elle devrait cependant rester bien au delà des performances enregistrées sur les dernières années. Parmi les facteurs qui expliquent ces chiffres exceptionnels, on retrouve la compétitivité des taux. Chez ING Direct par exemple, les clients peuvent prétendre à un taux dès 1,54% TAEG pour un prêt sur 15 ans d’un montant de 200.000 euros. Selon les dossiers, le taux peut même se rapprocher encore plus des 1%.

Un prêt à l’habitat réservé aux clients ?

Dans un premier temps, Monabanq a expliqué qu’elle réserverait son crédit immobilier à ses clients existants. Il faudra donc détenir un compte courant avec une carte bancaire dans l’établissement (coût : 2€ / mois) afin de pouvoir prétendre à ce prêt. Le même principe est appliqué aujourd’hui au crédit à la consommation de Monabanq, qui est aussi réservé à la clientèle. Si Monabanq a du retard sur le crédit immobilier, il faut savoir que c’est l’une des premières banques en ligne à avoir introduit le crédit à la consommation – en 2004.

Chez les concurrents comme ING Direct, BforBank, Hello bank! ou Boursorama Banque, une personne qui souhaite souscrire à un crédit immobilier n’a pas besoin d’être client de la banque. Il y a parfois certains avantages à être client d’une banque en ligne et souscrire à un crédit immobilier dans l’établissement : ING Direct baisse le taux moyen de 1,70% à 1,54% pour ceux qui y détiennent un compte courant. Les banques offrent généralement des avantages informels sur le crédit immobilier aux titulaires de comptes dans l’établissement.

Pourquoi choisir Monabanq ?

Si Monabanq cherche à renforcer son offre avec un crédit immobilier, c’est parce que ce produit financier assure généralement la fidélité de ses clients sur le long terme. Selon une étude récente, le crédit immobilier est également la raison principale qui entraine un changement de banque. Autant de perspectives qui séduisent Monabanq, et qui l’ont donc finalement motivé à mettre en place une offre de ce type.

Au delà du crédit immobilier, Monabanq a développé au fil des années une offre bancaire très compétitive, qui a déjà séduit plusieurs centaines de milliers de clients. La banque en ligne du groupe Crédit Mutuel n’a pas introduit de revenu minimum à justifier pour détenir un compte courant (comme c’est le cas chez ses concurrents), facilitant ainsi l’accès à un compte à tous les profils.

En parallèle, elle offre des produits tels que les crédits à la consommation, les solutions d’épargne (livret et assurance-vie), les assurances ou encore des solutions bancaires pour les jeunes. En ce moment, toute souscription à un compte courant déclenchera une prime qui monte jusqu’à 120 euros. Vous pouvez en retrouver davantage sur l’offre Monabanq en allant directement sur le site officiel de l’établissement :

