Monabanq décroche le Trophée Qualiweb de la relation client en 2019

Parmi les quelques banques en ligne qui se partagent le marché français, il est incontestable que Monabanq possède l’un des meilleurs services clients. Après avoir remporté le prix du « Service client de l’année » en 2018 et 2019, voilà que l’établissement remporte le Trophée Qualiweb de la meilleur relation client en ligne dans sa catégorie Banque.

Monabanq distingué pour son support exceptionnel

Bien souvent, ce qui fait peur aux français lorsqu’il s’agit de changer de banque, c’est la perte de la relation avec son conseiller bancaire. Certes, une banque traditionnelle possède un conseiller bancaire dédié et présent physiquement dans une agence. Ce n’est pas le cas pour les banques en ligne, mais ces dernières travaillent sérieusement l’accompagnement pour se montrer à la hauteur. Aujourd’hui, leur assistance qui passe par le téléphone, le chat en ligne, les emails ou le courrier sont beaucoup plus efficaces que dans des banques traditionnelles, et c’est de cette manière que les banques en ligne se distinguent dans les classements globaux.

C’est le cas encore une fois pour Monabanq, la banque en ligne du groupe Crédit Mutuel, qui met le client au centre de toutes ses attentions (d’où sa signature : « les gens avant l’argent »). 2019 est donc la première année que la banque gagne le Trophée Qualiweb, un trophée qui était jusqu’à présent détenu par son fidèle rival Fortuneo. Monabanq explique dans son communiqué qu’une telle récompense « confirme une nouvelle fois la qualité de service et le réel engagement de Monabanq de placer l’humain et la personnalisation au cœur de sa stratégie »

Banque 100% digitale et 100% humaine

Pour créer une relation forte avec ses clients, Monabanq n’hésite pas à illustrer tout son site internet avec des visages qui sont ceux de ses employés. Elle suit ainsi l’exemple de sa maison mère, le groupe Crédit Mutuel, pour créer une proximité avec le client. Si vous avez besoin de vous sentir chez vous et accompagné, Monabanq est certainement la banque en ligne la mieux adaptée à vos besoins.

Contrairement à certains établissements qui décident de déplacer leurs centres d’appels à l’étranger, Monabanq a décidé de tout miser sur la France. Son grand bureau à Villeneuve d’Ascq centralise tous les appels, et ce sont au quotidien les mêmes conseillers qui viennent apporter des solutions aux centaines de milliers de clients du groupe. Avec ces efforts pour améliorer la qualité de la relation avec leurs clients, elle a été récompensée par ses clients : 92% d’entre eux assurent recommander la banque en ligne à leur entourage, soit plus de 9 clients sur 10.

Si vous êtes intéressé par la banque en question, vous pouvez consulter notre avis Monabanq qui explique non seulement comment elle accompagne les clients au jour le jour, mais également les différents produits bancaires qu’elle met en avant. Très clairement, il s’agit de l’un des établissements les plus populaires du moment, du fait notamment qu’il soit accessible à tous les clients, sans condition de revenu minimum (ce nécessaire chez les concurrents). A cela, la banque en ligne propose aussi à ses nouveaux clients une généreuse prime de 120€ pour l’ouverture d’un compte courant. Et forcément, ça ne laisse pas indifférent.

