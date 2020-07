N26 : le mode sombre fait son arrivée, voici comment l’activer

De nos jours, le mode sombre est devenu un paramètre incontournable pour toutes les applications mobiles. C’est également le cas dans la banque, où les acteurs s’y mettent progressivement. Parmi les néo-banques, c’est N26 qui vient de se mettre au mode sombre avec une mise à jour qui a été déployée au courant du mois de juin.

N26 recense plus de 5 millions de clients

Avec Revolut, N26 se positionne comme un leader dans la néo-banque en Europe. Elle compte plus de 5 millions de clients à son actif, dont un million en France. L’Hexagone est un marché stratégique, et elle travaille constamment sur son application pour plaire au maximum de monde. En moins de 8 minutes, quiconque réside en France peut ouvrir un compte et commander sa carte de paiement. Son interface mobile simplifiée permet de suivre en direct toutes les transactions et d’optimiser son budget.

Visiter N26

Parmi les demandes récurrentes de la communauté, le mode sombre revenait avec insistance. La néo-banque a travaillé pendant des mois pour adapter son interface claire à un environnement plus sombre. Il est désormais possible d’avoir une interface noire – qui rend la lecture plus agréable si vous êtes dans un cadre sombre (comme par exemple le soir). Cela permet d’éviter le mal aux yeux, et cela facilite la lecture des informations. Certains utilisateurs utilisent le mode sombre aussi en journée, par confort.

Si vous êtes déjà clients de N26 et que vous souhaitez obtenir le mode sombre, il faudra mettre l’application à jour (avec la mise à jour du mois de juin). Cela concerne aussi bien l’applications iOS (iPhone) que l’application Android. Vous avez ensuite deux possibilités : soit vous déclenchez le mode sombre directement pour tout votre smartphone – auquel cas l’application N26 respectera aussi cette règle. Il est possible de définir un mode sombre à partir d’une certaine heure, pour faciliter la lecture le soir.

Activer le mode sombre

L’autre option consiste à activer uniquement le mode sombre sur l’application N26. Dans ce cas-là, il faudra aller dans l’application sur l’onglet « Mon compte », sélectionner « Apparence de l’application » et ensuite choisir le mode que vous souhaitez. Le mode clair est le mode classique avec des tons blancs. C’est assez agressif quand on est le soir et qu’on veut moins de luminosité. Vous pouvez tout à fait réduire la luminosité de votre smartphone si vous souhaitez que cela soit plus agréable. Sinon, vous pouvez activer le « mode sombre » (ou dark mode) sur N26 pour que la lecture soit encore améliorée.

Le mode sombre chez N26 est un point fort pour la néo-banque, alors qu’elle essaie de se distinguer des établissements bancaires traditionnels. Elle continue de miser sur l’innovation pour renforcer sa position et se différencier du reste du marché. Nos confrères de Presse-citron ont fait un comparateur de banques en ligne qui met en lumière les différents avantages de toutes les banques. C’est le même principe que ce que vous retrouvez sur notre site ici.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le mode sombre, vous pouvez également consulter le site NPIDF ici où un tutoriel complet est mis à disposition. N26 a amplement communiqué sur les réseaux sociaux pour annoncer le mode sombre sur son application.