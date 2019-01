La néo-banque N26 atteint une valorisation de 2,7 milliards de dollars

Voilà un très beau succès pour la fintech européenne. La néo-banque allemande N26 vient de boucler au courant du mois de janvier 2019 un tour de table de 300 millions de dollars. Sa valorisation atteindrait les 2,7 milliards de dollars. Elle réitère son ambition de devenir la « première banque mobile mondiale ».

La fintech allemande a une ambition mondiale

N26 a été fondée en 2015, et elle enregistre une croissance tonitruante depuis. Déjà présente dans 24 pays à travers l’Europe, elle a désormais des ambitions plus lointaines et elle a ouvert un bureau à Londres et aux Etats-Unis. Si elle compte 2,3 millions de clients pour le moment, elle espère un jour atteindre les 100 millions de clients dans le monde pour s’imposer comme la banque mobile de référence au niveau mondial.

Pour atteindre cet objectif, N26 a eu besoin de s’entourer d’investisseurs de choix pour financer son développement Grâce à New York Insight Venture Partners ou encore au fonds singapourien GIC, la jeune pousse allemande est parvenue à boucler un nouveau tour de table de 300 millions de dollars, soit 260 millions d’euros. Selon les spécialistes, cette levée de fonds valorise N26 à 2,7 milliards de dollars : c’est donc une nouvelle licorne qui rebondit sur le dernier succès de la fintech britannique Revolut qui a levé 250 millions de dollars en avril dernier. Au total, N26 a déjà levé pas moins de 500 millions d’euros, après son précédent tour de table de 160 millions de dollars. Parmi les investisseurs dans la fintech allemande, on retrouve également l’assureur allemand Allianz ou encore le chinois Tencent.

Si N26 attire autant les investisseurs, c’est parce que la néo-banque est parvenue à enregistrer une croissance tonitruante sur la dernière année. Elle aura triplé sa base de clients sur les 12 derniers mois. En tout, ses clients auraient déposé plus d’un milliard d’euros chez elle. Sur le marché français, elle fait cependant face aux banques en ligne plus traditionnelles qui offrent des solutions aussi très intéressantes.

Si vous voulez en savoir plus sur N26, c’est par ici :

