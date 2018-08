La néobanque N26 lance des tirelires virtuelles baptisées Espaces

L’allemand N26 a récemment dévoilé une nouvelle fonctionnalité baptisée Espaces. Grâce à celle-ci, les clients de la néobanque peuvent épargner facilement pour certains types de dépenses spécifiques.

La néobanque N26 a annoncé l’arrivée d’un nouveau service qui permet aux utilisateurs de créer des tirelires virtuelles chargées de faire office de service d’épargne. En effet, grâce à Espaces, les personnes possédant un compte peuvent économiser facilement grâce à des sous-comptes plutôt que de dépenser sans réellement faire attention à leur solde. De fait, le système permet de créer plusieurs tirelires virtuelles sur lesquels il est possible de transférer facilement de l’argent pour le mettre de côté et épargner. Chaque sous-compte peut être personnalisé selon le besoin du client, qui peut ajouter un nom et une image à l’espace virtuel en question. Les Espaces peuvent être déterminés en fonction de la somme à atteindre selon le projet, à l’exemple de futures vacances, de l’achat d’une voiture ou de l’anniversaire d’un ami. De la même façon, des dépenses plus récurrentes peuvent aussi être intégrées à cette nouvelle fonctionnalité, à l’exemple du loyer.

Néanmoins, le nouveau service est relativement limité pour les personnes bénéficiant de l’offre standard, c’est-à-dire gratuite, de la banque en ligne. De fait, les clients standard ne peuvent pas créer plus de deux sous-comptes, sans quoi ils se doivent de souscrire une offre à un tarif plus élevé. Pour les personnes bénéficiant de l’offre Black, il est possible de profiter d’un total de dix tirelires virtuelles.

Espaces concernera bientôt les dépenses entre amis

N26 a également indiqué qu’il serait bientôt possible de partager ces fameux sous-comptes avec d’autres clients de la néobanque. Ce format permettra certainement à la clientèle de N26 de créer des Espaces leur permettant de partager les dépenses communes, à l’exemple des courses ou, une fois de plus, du loyer. De la même façon, les virements automatiques devraient bientôt être mis en place.

Pour rappel, le principal concurrent de N26, Revolut, a lancé une fonctionnalité d’épargne relativement similaire il y a quelques mois. Grâce aux « coffres », il est possible d’économiser automatiquement de l’argent en arrondissant ses dépenses au montant supérieur. De fait, il était logique que N26 propose une fonctionnalité similaire afin d’offrir les mêmes fonctionnalités que son rival. Pour rappel, le berlinois a récemment annoncé qu’il avait passé le cap du million de clients en Europe.