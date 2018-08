Nickel Chrome vend 25 000 cartes premium en trois mois

Le service bancaire alternatif Compte Nickel a récemment annoncé qu’il avait vendu plus de 25 000 cartes bancaires depuis le lancement de son offre premium il y a trois mois.

Il y a un peu plus d’un an, Compte Nickel se faisait racheter par la banque française BNP Paribas, permettant aux buralistes de conserver 5% du capital. Il y a trois mois, la banque alternative révélait qu’elle lançait sa première carte bleue payante.

De fait, celle-ci semble être appréciée des clients de la néo-banque puisque 25 000 d’entre eux se sont tournés vers l’offre Chrome. Pour rappel, la MasterCard lancée au mois de mai permet à ses propriétaires de profiter d’avantages similaires aux cartes Gold de banques classiques. Ainsi, le dispositif d’assurances comprend la protection des achats en ligne, mais aussi la couverture des voyages à l’international et des sports d’hiver. Pour rappel, le nombre de personnes ayant souscrit à la fameuse carte était de 11 000 à la fin du mois de mai.

L’offre Nickel Chrome séduit la clientèle de voyageurs

Le service s’adresse habituellement à des personnes ayant des difficultés financières, de sorte que celles-ci puissent accéder à une carte bancaire et un compte bancaire sans autorisation de découvert. Pour y accéder, il faut s’adresser directement à un bureau de tabac partenaire de la néo-banque. Lorsqu’elle a été rachetée par BNP Paribas, elle comptabilisait quelque 700 000 clients français. De fait, la jeune pousse a profité de son évolution pour lancer une première offre payante par le biais d’une carte bleue baptisée Nickel Chrome. En ouvrant un compte bancaire classique pour un tarif de 20 euros, les clients n’ont plus qu’à se rendre dans leur espace personnel pour commander la carte au tarif de 30 euros supplémentaires. Au total, la carte Chrome coûte un total de 50 euros par an.

Si le succès est au rendez-vous, nul doute que le postulat de départ de Compte Nickel était le bon. En effet, la néo-banque avait constaté que 30% de sa clientèle actuelle utilisait son service lors de voyages, par exemple à l’étranger, plutôt que lors des paiements quotidiens. De fait, il est plutôt logique que ces clients s’intéressent aux avantages de la carte Nickel Chrome.