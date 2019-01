Le nombre de transactions par carte bancaire a augmenté de 7% en 2018

La carte bancaire atteint de nouveaux records. Cette année, ce sont pas moins de 11,2 milliards de transactions qui ont été réalisées via ce moyen de paiement. Par rapport à 2017, c’est une croissance de 7% qui a été enregistrée selon les chiffres du groupement des Cartes Bancaires. Malgré les manifestations liées aux gilets jaunes, les performances ont été tirées par les ventes de fin d’année. Le Black Friday a lui seul a généré 50 millions de transactions par carte bancaire.

2 milliards de paiements sans contact en 2018

Parmi les créneaux qui ont le plus augmenté, c’est le paiement sans contact qui a explosé sur l’année 2018. Il faut quand même rappeler que le gouvernement a décidé d’augmenter le plafond du paiement sans contact en octobre 2017, le passant ainsi de 20 à 30€. La conséquence est que le nombre de transactions par carte bancaire via le paiement sans contact est passé de 1,2 milliard en 2017 à 2 milliards en 2018.

Selon les prévisions du groupement, le nombre de transactions par carte bancaire via le sans contact pourrait même atteindre les 3 milliards en 2020. En revanche, cette étude n’a pas pris en compte l’essor du paiement mobile qui est notamment poussé par les banques. Ces dernières semaines, Boursorama Banque a annoncé que ses clients pouvaient désormais payer avec Samsung Pay et Google Pay. Ils avaient déjà la possibilité de payer avec Apple Pay comme c’est aussi le cas chez Fortuneo. Hello bank! devrait quant à lui rajouter cette fonctionnalité dès le premier semestre de l’année 2019.

Les ventes en ligne tirent les volumes

Dans le rapport du groupement CB, on apprend également que le nombre de paiements par carte bancaires sur les sites marchands en ligne devraient dépasser le milliard en 2018, soit une croissance d’environ 20% par rapport à 2017. Le Black Friday, qui est un événement fort notamment sur internet a contribué à cette croissance puisque ce sont pas moins de 50 millions de transactions par carte bancaires sur internet qui ont été enregistrées sur la seule journée de ce dernier vendredi du mois de novembre. Sans grande surprise, toutes ces évolutions permettent à la carte bancaire de se positionner comme le moyen de paiement le plus populaire des français.

