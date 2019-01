Peut-on obtenir une American Express chez ING Direct ?

La carte bancaire American Express est très prisée par les grands voyageurs. Elle n’est cependant pas disponible chez ING Direct, et malheureusement pas chez les plus grandes banques en ligne : Boursorama Banque, Hello bank!, Monabanq ou BforBank ont fait l’impasse sur cette carte. Il n’y a guère que Fortuneo qui a décidé de l’introduire dans son offre.

ING Direct offre une alternative à l’American Express

ING Direct n’offre pas la carte American Express, mais la banque en ligne propose une très belle alternative : les clients de l’établissement bénéficient d’une carte Mastercard Gold gratuite. Elle s’accompagne de nombreuses assurances et garanties sur les voyages (pertes de bagages, location de voiture, accidents) et s’impose comme une référence dans le monde. American Express est un solide leader, mais toutes les banques, mêmes traditionnelles, n’offrent pas cette solution. Il s’agit d’une carte bancaire qui n’est pas adossée à un compte courant classique. Mais elle offre surtout un programme de fidélité que les grands voyageurs, avec un grand budget, sauront largement apprécier.

Dans les banques traditionnelles, la carte Mastercard Gold est généralement facturée entre 10 et 15€ par mois. Chez ING Direct, cette alternative à l’American Express est offerte sans frais pour tous les clients qui domicilieront un montant de 1 200€ tous les mois. Autre alternative, il est possible de déposer 5 000€ d’épargne pour obtenir cette carte bancaire gratuite, associée à un compte courant. Certes, ce n’est donc pas l’American Express, mais c’est un bon moyen pour réduire ses frais et obtenir un maximum de sécurité quand on est à l’étranger.

La banque en ligne ne plébiscite pas Amex

Si Fortuneo offre la carte American Express à sa clientèle, elle demande rapidement des garanties sur un montant minimum de transactions tous les an afin de pouvoir compenser le coût d’une Amex. Si le client n’atteint pas un minimum de 5 000€ par an avec une American Express Green, ou 12 000€ de dépenses par an pour une American Express Gold – ces dernières lui seront facturées.

Ce n’est pas le cas chez ING Direct pour sa Mastercard Gold qui est gratuite dans tous les cas. Evidemment, les grands voyageurs pourront regretter l’absence de programme de fidélité aussi généreux que chez American Express, mais c’est une bonne alternative. Au delà de la carte bancaire, la banque en ligne ING Direct propose aussi des produits bancaires très compétitifs comme ses solutions d’épargne, d’investissement ou encore son crédit immobilier. A noter que toute ouverture de compte ING Direct permettra au nouveau client de bénéficier d’une prime de 80€ en guise de cadeau de bienvenue.

Pour voir toute l’offre ING Direct, c’est par ici :

Visiter le site