Officiel : BNP Paribas et Hello bank! acceptent Apple Pay

Le groupe BNP Paribas, qui détient notamment Hello bank!, avait promis l’an dernier qu’il se mettrait à Apple Pay. Depuis quelques semaines, les clients pouvaient déjà enregistrer leur carte bancaire sur l’application mobile de l’iPhone, mais rien n’était officiel. Dans un communiqué officiel publié hier, la banque officialise ce moyen de paiement.

Après SG, au tour de BNP Paribas d’adopter Apple Pay

Si Apple a mis plusieurs années à être adopté par les banques françaises (notamment du fait qu’elles doivent reverser une petite commission à Apple pour chaque transaction), le géant américain semble arrivé à ses fins. Après la Société Générale, c’est maintenant au groupe BNP Paribas d’embrasser sa technologie. Les clients de l’agence de réseau et de la banque en ligne Hello bank! peuvent désormais officiellement enregistrer leur carte bancaire sur l’application Wallet de leur iPhone pour ensuite payer sans contact avec ce dernier. Hello bank! a publié une vidéo tutoriel sur l’installation :

Une fois qu’il a fait ça, il peut donc payer sans contact avec son iPhone en rapprochant ce dernier d’un terminal de paiement. C’est le même principe que le paiement sans contact avec une carte bancaire, sauf que la puce NFC se situe cette fois dans le smartphone. Le grand avantage est qu’il n’y a donc pas besoin de sortir sa carte bancaire pour le paiement, et que tout se passe depuis le mobile. Ce type d’usage est déjà très populaire dans les pays anglo-saxons, et il se développe de manière progressive en France. Avec l’arrivée de Google Pay et Samsung Pay depuis quelques mois sur le marché, cette tendance a vocation à se renforcer dans les prochains mois.

Aucune limite de montant pour Hello bank!

Autre grand avantage d’Apple Pay par rapport au paiement sans contact par carte bancaire, il est sans limite de montant. Si le paiement par carte via NFC est limité à 30 euros par transaction, Apple Pay n’a pas de limite. Il faut cependant valider son identité avec les mécanismes d’authentification d’Apple comme la reconnaissance faciale ou le lecteur d’empreintes selon le modèle de smartphone. Bien évidemment, si vous n’êtes pas convaincu par le produit, il suffit de ne pas ajouter sa carte bancaire Hello bank! ou BNP Paribas sur l’application de l’iPhone. Il s’agit d’un service gratuit, mais tout le monde n’est pas obligé de l’installer. A noter que c’est aussi bien l’iPhone que l’Apple Watch qui peuvent servir de moyen de paiement.

Dans la gamme de cartes bancaires Hello bank!, ce sont tous les modèles disponibles pour les clients qui peuvent être installés sur l’application Apple Pay. Pour rappel, Hello bank! propose la Visa Electron, Visa Classic, Visa Premier ainsi que la prestigieuse Visa Infinite – que l’on ne retrouve chez quasiment aucune autre banque en ligne (excepté BforBank). En ce moment, la banque en ligne de BNP Paribas propose également une généreuse prime de 80€ pour toute première ouverture de compte courant.

Si vous voulez en savoir davantage sur l’établissement, voici le lien :

Visiter Hello bank!