Peut-on gagner de l’argent en bourse avec le trading de CFD ?

Le CFD trading peut être une activité lucrative, mais aussi risquée, surtout si on s’y aventure sans avoir les bases nécessaires, comme malheureusement beaucoup de particuliers le font. Devenir un trader CFD en ligne ne s’improvise pas. Nous allons voir dans cet article quelques notions de base du trading et les étapes nécessaires pour éviter les pièges de la bourse.

Qu’est ce que le Trading de CFD ?

De toute évidence, avant de commencer à trader en CFD, vous devez maîtriser parfaitement le sujet. Alors que le trading en ligne se développait plus rapidement par rapport aux autres formes d’investissement plus traditionnelles, de nombreux nouveaux concepts dotés de caractéristiques attrayantes ont attiré une communauté mondiale d’investisseurs boursiers.

Les CFDs ou Contrats de Différence, sont des formes de trading dérivées conçues pour donner aux traders un accès unique aux différents marchés et actifs mondiaux. Le CFD fait aujourd’hui partie intégrante de la boîte à outils du trader moderne pour maximiser les gains en bourse.

Il est plus risqué à utiliser par rapport à d’autres formes d’investissement, mais offre également de plus grands potentiels de gains. Ses utilisateurs les plus performants sont généralement des traders expérimentés dotés d’une grande expérience et d’un sens tactique pour jouer sur les marchés financiers.

Une caractéristique clé du trading forex et CFD est qu’il s’agit d’un type d’investissement sur marge. Ce n’est pas le montant de l’ensemble du trade qui est investi, mais seulement une petite partie de celui-ci. Et puisque vous n’êtes pas le propriétaire réel d’un actif donné, vous n’êtes pas tenu de payer une commission dessus. Les CFD coûtent donc moins cher.

Comprendre le fonctionnement des CFD

Contrairement aux actions, obligations et autres instruments financiers pour lesquels les traders doivent être physiquement propriétaires des titres, les traders de CFD ne détiennent aucun actif corporel. Au lieu de cela, ils négocient sur marge avec des unités liées au prix d’un titre donné, en fonction de la valeur marchande du titre en question.

Un CFD est en réalité le droit de spéculer sur les variations de prix d’un titre sans avoir à acheter réellement le titre. Le nom de ce type d’investissement explique en gros ce qu’il est – un contrat conçu pour tirer parti de la différence de prix d’un titre, entre le moment de son début (ouverture de position par le trader CFD) et sa fin (clôture de la position par le trader).

Quels Marchés Négocier en Bourse avec les CFD ?

Les types d’instruments que vous pouvez négocier sont les actions, les indices, les matières premières, les devises, les obligations et les crypto-monnaies. Les instruments disponibles pour trader les CFD varient d’un courtier à un autre, mais vous aurez souvent accès à plusieurs centaines d’actifs, sur différents marchés, et tout cela sur un seul compte CFD. Avant de choisir votre courtier CFD en ligne, il faudra donc d’abord parcourir son offre d’instruments de trading. Ce ne sera cependant pas le seul critère à scruter.

Risques associés au CFD Trading

Le CFD trading est-il risqué ? Le trading des CFDs offre aux traders la possibilité d’utiliser un effet de levier. Cela leur permet d’investir en bourse des montants bien supérieurs à la valeur de leur compte réel. Si le marché évolue en leur faveur, ils gagneront beaucoup plus d’argent qu’en l’absence de levier. Cependant, si ce n’est pas le cas, ils perdront aussi beaucoup plus avec un effet de levier.

C’est la principale raison pour laquelle le trading sur CFD est fortement risqué, et que ce mode d’investissement est plus destiné aux professionnels expérimentés qu’aux traders amateurs.

Notons tout de même que le trader CFD a le contrôle sur son effet de levier, qu’il peut l’augmenter ou le diminuer à sa guise. C’est aussi pourquoi il est largement considéré que la discipline et l’une des clés de succès des traders CFD. L’idée est de prendre des risques calculés et contrôlés afin d’avoir une plus grande possibilité d’utiliser cette forme de trading de manière efficace et sécurisée sans risquer une perte financière excessive.

En utilisant l’effet de levier excessivement, vous êtes en mesure de gagner beaucoup d’argent, mais surtout de le perdre, et dans le trading sur CFD, le résultat final est notoirement difficile à prévoir jusqu’à la fin de la transaction.

Combien de temps un trade peut-il être maintenu ?

Il n’y a pas de date d’expiration sur les CFD, aussi bien les positions d’achat que de vente à découvert sur les CFD peuvent être maintenues indéfiniment. Cependant, il existe une règle générale qui dit que les positions longues (achats) sur CFD, à cause des frais de financement (rollovers), commencent à coûter cher à conserver après 4 à 6 semaines.

Les CFD ne sont donc pas les mieux adaptés pour investir dans des actions que vous souhaitez conserver pendant une longue période. Ils sont idéaux pour le trading à court terme et la spéculation. Le trader CFD est typiquement un spéculateur de court terme.

Le trading est-il une arnaque ?

Bien que ce soit l’idée la plus répondue sur ce marché, de nombreux autres facteurs contribuent à sa réussite. Les CFD ont la capacité d’être exploités et manipulés afin d’extorquer de l’argent aux traders. Ces opérations douteuses sont cependant généralement le fait de courtiers sans licence et non réglementés qui attirent les clients avec de faux espoirs et de fausses promesses. Cela dit, un courtier entièrement licencié et réglementé est la solution, si vous recherchez des services fiables.

Le trading CFD n’est pas une arnaque si vous choisissez le bon courtier. Consultez les listes noires des sites boursiers de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers) pour vous assurer de ne pas tomber sur une arnaque!

Comment choisir le Meilleur Broker CFD en ligne ?

En ce qui concerne cette décision, deux principaux facteurs doivent être pris en compte: la tarification des spreads et la réglementation. Avec la méthode de tarification par spread, votre courtier CFD vous proposera un prix d’achat et un prix de vente différents, l’écart servant de rémunération au broker. De cette façon, ils peuvent gagner de l’argent sans vous facturer une commission distincte.

Le spread est de cette façon un coût pour le trader, que ce dernier doit essayer de minimiser. Un comparatif de brokers CFD peut vous aider à choisir le courtier le moins cher. Ne vous arrêtez cependant pas aux coûts, car il peut exister des courtiers qui affichent des prix très attractifs, mais sans de solides garanties pour les clients. Préférez donc des sites de trading réglementés et reconnus pour leur professionnalisme.

Comment devenir un Trader CFD performant ?

C’est vrai, dans la pratique, commencer une activité de trader CFD est beaucoup plus facile que de se lancer dans d’autres types d’investissements, et cela demande en effet un capital de départ beaucoup moins important. Mais cela ne veut pas dire que vous pouvez vous lancer, sans rien planifier, et commencer à gagner beaucoup d’argent sur les marchés financiers. La clé du succès, avec le trading de CFD, réside dans la préparation et les plans que vous avez mis en place.

Voici quelques astuces pour vous aider à devenir un bon trader CFD:

Faites votre apprentissage. Une des erreurs les plus courantes que les gens commettent est de lire quelques articles de blog et de penser qu’ils ont tout compris. Ils se lancent rapidement dans le trading et perdent tout leur argent. La clé du succès en trading CFD réside dans l’apprentissage et la progressivité dans la pratique. Commencez par maîtriser la théorie et pratiquer le trading sur un compte démo virtuel avant d’investir votre argent en bourse. Allez-y par étapes.

Trouvez le bon courtier CFD. Le broker CFD avec lequel vous négociez est également essentiel pour de nombreuses raisons. Examinez les coûts liés aux transactions, la réglementation, et les outils de trading proposés. Si vous débutez sur les marchés financiers, assurez-vous que votre courtier propose un contenu éducatif, sous forme d’articles, mais aussi de vidéos et de rendez-vous (webinaires, analyses de marché en direct…).

Avoir un plan de trading. Dans le cadre de votre formation en trading CFD, commencez à créer un plan de trading. Il régira vos stratégies de trading et vous aidera à décider quoi faire à un moment donné. Il couvrira tout ce qui concerne les marchés sur lesquels vous souhaitez spéculer, le type de limitation des pertes que vous allez mettre en place, les signaux de trading recherchés et d’autres éléments. Votre plan de trading se développera parallèlement à votre expérience.

Prenez votre temps. L’une des principales raisons pour lesquelles les gens arrêtent le CFD trading est qu’ils vont trop vite, ils font exploser leur capital en voulant gagner beaucoup et vite. L’un des meilleurs conseils pour le trading est de le faire lentement et progressivement, de faire de petits gains graduels et réguliers qui s’additionnent. Vouloir aller trop vite et user de l’opportunité de levier est un piège à éviter.

Diversifiez-vous. C’est une règle d’or qui reste valable pour toutes les formes d’investissement. Avec la diversification sur différents types d’instruments financiers, si un marché souffre, vous n’en ressentirez pas beaucoup le choc.

Comment placer un Ordre de Bourse sur le CFD Trading ?

Le trading CFD est devenu populaire en partie en raison de son accessibilité et sa simplicité. Encore une fois, accessibilité et simplicité ne rime pas avec gains faciles. En effet, une fois que vous avez choisi votre courtier en ligne, et que vous avez ouvert un compte de trading, en démo ou en réel, il vous suffit de suivre ces quelques étapes pour commencer à spéculer en bourse:

Choisissez un marché: Décidez sur quel marché ou instrument CFD vous souhaitez trader. Décidez d’acheter ou de vendre: Cliquez sur « acheter » si vous pensez que le prix va augmenter, ou sur « vendre » si vous pensez que le marché va baisser. Sélectionnez la taille de votre position: Choisissez le nombre de CFD que vous souhaitez trader. Soit le montant à investir. Ajoutez un stop loss: Un stop loss est un ordre qui permet de fermer automatiquement votre position si elle dépasse une certaine perte, vous permettant de limiter vos pertes si les choses se passent mal. Surveillez et fermez votre position: Une fois que vous avez placé votre ordre, vous verrez vos gains/pertes en temps réel sur votre plateforme de trading CFD. Vous pourrez sortir de votre position quand vous le souhaitez en un clic.

Conclusion

Un débutant peut-il gagner de l’argent grâce au trading CFD? En théorie, oui, absolument. En réalité, cela demande une certaine préparation et une grande discipline quotidiennement pour continuer à engranger des gains, tout en maintenant un niveau de risque acceptable.

La gestion du risque et des émotions est un facteur clé dans le succès d’un trader CFD, et c’est souvent l’élément qui sépare les traders professionnels des particuliers. Les analyses de marchés et les techniques de trading utilisées par les deux sont similaires, mais faut-il encore avoir la discipline nécessaire pour les appliquer correctement.