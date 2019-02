Pink Week-end Boursorama : 130€ offerts jusqu’au 4 février 2019

Alors qu’elle a été élue « banque la moins chère » pour la onzième année consécutive, Boursorama Banque continue d’appliquer sa politique agressive de recrutement. La banque en ligne du groupe Société Générale annonce un Pink Week-end spécial qui permet d’obtenir 130€ de prime pour toute ouverture de compte courant.

Le meilleur bonus pour une banque en ligne

Si vous aviez prévu d’ouvrir un compte dans une banque en ligne, Boursorama Banque propose en ce moment, et jusqu’au 4 février 2019, une très belle offre pour les nouveaux clients. Elle leur offre pas moins de 130€ de prime pour toute ouverture de compte, contre 80€ en temps normal. Cette opération, baptisée Pink Week-end Boursorama, a vocation a gonfler l’intérêt du grand public pour la banque – et c’est tout à fait normal. Avec ce niveau de prime, c’est l’une des toutes meilleures offres du marché en ce moment.

Il faut ne faut pas seulement regarder la prime de bienvenue quand on ouvre un compte courant, mais il faut dire que l’offre globale de Boursorama Banque est tout à fait convaincante. Il faut cependant savoir que ce bonus Boursorama est uniquement offert aux clients qui souscriront à l’offre bancaire standard (et gratuite), qui nécessite de justifier un revenu de 1.000€ par mois au minimum. Les personnes qui souhaitent opter pour le compte Welcome, sans revenu minimum à justifier, ne pourront pas prétendre à cette offre.

Au delà de la carte bancaire et du compte courant qui sont gratuits, Boursorama Banque met à disposition de ses 1,6 million de clients tous les services bancaires que l’on peut retrouver dans une banque de réseau classique : livret d’épargne, assurance-vie, assurances, prêt immobilier, crédit à la consommation, bourse etc. Dans tous les cas, la banque en ligne s’avère moins chère que les banques traditionnelles – et c’est aussi pour cette raison qu’elle a été élue banque la moins chère en 2019. A noter que Boursorama Banque propose également un compte pour jeunes, le compte Kador, qui n’est cependant pas non plus éligible à la promotion spéciale pour ce Pink Week-end 2019. Vous pouvez retrouver notre avis Boursorama Banque complet ici.

Décomposition de la prime Pink Week-end Boursorama

En temps normal, Boursorama Banque propose un bonus de 80€, qui est décomposé en deux parties : 50€ pour l’ouverture d’un compte courant, et 30€ pour la commande d’une carte bancaire. En ce moment, pour le Pink Week-end, c’est le deuxième bonus qui est gonflé : le client touchera 80€ pour toute commande (gratuite) de carte bancaire Visa Classic ou Visa Premier. Il bénéficiera de la carte bancaire gratuite de type Visa Premier s’il parvient à justifier 1800€ de revenus par mois. S’il ne peut pas en faire autant, le client recevra alors gratuitement une Visa Classic.

Pour obtenir la prime de bienvenue du Pink Week-end Boursorama Banque, il faudra entrer le code promo PWE130 au moment de l’inscription. Ce code est affiché directement sur le site internet de la banque en ligne, vous ne pourrez pas passer à côté. Pour en savoir plus sur l’offre dédiée à ce Pink Week-end, vous pouvez voir la page dédiée à l’opération ici :

Visiter le site