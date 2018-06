La plateforme de crowdfunding Lumo rachetée par la SG

Les plateformes de financement participatif ont toujours plus la cote auprès des investisseurs. Après Credit.fr qui s’est faite racheter par Tikehau et KissKissBankBank qui est passée sous la houlette de la Banque Postale, voilà maintenant que Lumo passe sous le giron de la Société Générale. C’est la première fois que la SG montre un intérêt pour le crowdfunding.

Nouvelle alternative pour financer ses clients dans l’énergie

Lumo est une plateforme de financement participatif spécialisée dans les énergies renouvelables qui a vu le jour en 2012, et qui a discrètement fait son chemin depuis. Au total, elle a déjà financé une « quarantaine de projets éoliens, photovoltaïques ou hydrauliques » auprès de « milliers d’investisseurs particuliers » selon le communiqué. On apprend que ces projets devraient assurer approximativement la consommation annuelle de 100.000 foyers. En revanche, aucune information sur le prix de cession n’a été dévoilée.

Cette acquisition pour la Société Générale s’inscrit dans le Plan de Libération des Energies Renouvelables dicté par le gouvernement français. Le groupe bancaire qui détient notamment la banque en ligne Boursorama Banque ambitionne de lever 100 milliards d’euros pour soutenir la transition énergétique sur la période 2016 à 2020. Sur ce montant, 15 milliards devraient directement être alloués dans le financement de ce secteur. Avec la plateforme de crowdfunding Lumo, la Société Générale pourra ainsi proposer à ses clients dans l’énergie une nouvelle alternative pour se financer. Selon le communiqué de presse, le co-fondateur de Luo et actuel président, Alexandre Raguet, conservera ses fonctions.

Du côté de la Société Générale, le responsable des activités de financement du groupe, Pierre Palmieri, explique :

« A travers cette opération, nous réaffirmons notre volonté de poursuivre le développement de notre approche en matière de Finance Durable et à Impact Positif, visant à soutenir le financement de la transition énergétique, en s’appuyant sur nos capacités d’innovation et notre esprit pionnier »

Le crowdfunding et la banque en ligne

Cette fois-ci, c’est la Société Générale qui s’intéresse au crowdfunding. Ces dernières années, on a vu de nombreux rapprochements entre des banques en ligne et des plateformes de financement participatif. On peut citer par exemple Credit.fr qui s’est associée à Hello bank! pour faire connaître son activité auprès des clients de l’établissement. Il y a également Fortuneo qui s’est associé avec SmartAngels pour développer le financement en capital (crowdequity).

Pour l’heure, la banque en ligne du groupe Société Générale, à savoir Boursorama Banque, n’a pas encore montré d’intérêt particulier pour promouvoir ce type d’investissement auprès de sa clientèle. Si rien n’est encore défini, il ne serait pas surprenant de voir une collaboration un jour entre la plateforme de financement Lumo et Boursorama Banque. Le profil de clients est globalement le même, et les synergies sont nombreuses.

