Revolut Junior : le nouveau compte pour les 7 à 17 ans

En quelques années, les néo-banques ont croqué des parts de marché à la banque traditionnelle. Les banques en ligne voient de sérieux concurrents arriver, et elles sont obligées d’adapter leurs offres (Boursorama avec Ultim, Monabanq avec Uniq+, ING avec Essentielle, Hello bank! avec Hello One). Avec 12 millions de clients, Revolut se positionne comme le solide n°1 en Europe. Il vient d’annoncer que sa formule Revolut Junior était disponible en France.

Un compte pour les enfants des clients

Revolut Junior, c’est un nouveau produit qui devrait permettre à la néo-banque se conquérir le prochain million de clients dans l’Hexagone. Celui-ci se destine aux adolescents entre 7 et 17 ans. Contrôlé par les parents, ce compte (et cette carte) permet aux jeunes d’apprendre à gérer leur budget. Les parents (ou tuteurs) pourront alimenter et superviser le compte directement depuis leur application mobile classique.

Ils devront toutefois être sur l’un des comptes payants de la néo-banque – Premium ou Metal – pour en profiter. La formule Revolut Premium est disponible pour 7,99€ par mois et permet d’avoir jusqu’à 2 comptes Revolut Junior associés. La version Revolut Metal est au prix de 13,99€ par mois, et permet d’avoir jusqu’à 5 comptes pour jeunes.

Quant aux jeunes, ils devront télécharger l’application Revolut Junior (sur iOS et Android) pour profiter du service. Ils y verront globalement les mêmes rapports que sur l’application Revolut de base. Seulement, ce sont les parents qui pourront paramétrer leurs plafonds et approvisionner le compte. A tout moment, ils peuvent également le bloquer si besoin.

Pourquoi choisir Revolut ?

Si vous êtes majeurs et que vous êtes amenés à voyager de manière régulière, le compte Revolut est une bonne solution. Il permet de s’affranchir de tous les frais sur les paiements à l’international (même avec le compte gratuit). Une version payante permet de profiter de davantage de services, comme par exemple l’offre Revolut Junior.

Cela dit, Revolut ne remplace pas aujourd’hui une banque de réseau (ou une banque en ligne) traditionnelle. En l’occurence, la néo-banque se limite à un compte et à une carte de paiement (sans découvert autorisé). Il faut donc obligatoirement avoir un second compte pour profiter d’un livret d’épargne, d’une assurance-vie ou encore d’une solution pour investir en bourse.

Ouvrir un compte sur Revolut est toutefois beaucoup plus simple, puisqu’il ne faut que 8 minutes pour le valider. Plutôt que d’avoir une énorme paperasse (qui peut être facilitée via un outil comme ecopdf.io), il vous suffira de tout prendre en photo avec votre smartphone et de l’uploader sur l’application mobile. C’est très facile, et cela n’engage en rien.