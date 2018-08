Revolut Metal, une nouvelle offre de conciergerie et de cashback

La néobanque dévoile son offre Metal, une carte bancaire en métal qui s’accompagne d’un service de conciergerie et de cashback. Un service dévoilé juste après de celui de sa concurrente N26, lui aussi baptisé Métal.

Le 22 août, la fintech Revolut a annoncé le lancement de son offre haut de gamme Metal. À 13,99 euros par mois, ou 125 euros par an, la nouvelle formule comprend une carte bancaire MasterCard faite en métal, mais surtout de nouveaux services.

Comme indiqué sur son site, l’offre Metal englobe ainsi un service de conciergerie gratuit et jusqu’à 1% de cashback sur tous les paiements effectués avec la fameuse carte bancaire. Ce dernier service permet ainsi aux clients de la néobanque de reverser une partie de leur achat sur un compte particulier que Revolut a baptisé « Coffres » lors du lancement. Ces derniers consistent en des espaces virtuels permettant d’épargner facilement de l’argent. De fait, chaque paiement peut être arrondi à l’arrondi supérieur afin de placer la différence dans un coffre pour économiser. Peu après son lancement, près de six millions d’euros étaient déjà été placés dans ces fameux coffres. Avec le principe de cashback, entre 0,1% et 1% du montant de la transaction effectué par un client est reversé sur un coffre. En France, il faut tout de même noter que le plafond est limité, mais il peut tout de même atteindre 1% hors de l’Europe.

Concernant l’offre de conciergerie, il est prévu que celle-ci soit accessible partout dans le monde 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Quant à la carte bancaire en métal, le plafond de retrait est supérieur aux autres offres, atteignant ainsi les 600 euros par mois pour 400 euros (formule Premium) et 200 euros (formule classique). Une assurance voyage offre aussi une compensation pour les retards des vols dès 4 heures d’attente.

Revolut et N26 s’affrontent pour Metal

Pour rappel, N26 a lancé une offre également baptisée Metal au mois de juin. Accompagné d’une carte bancaire de 18 grammes elle aussi faite de métal, son prix est de 130 euros par mois, soit 16,90 euros par mois. Si l’offre ne semble pas vraiment différence du service Black, N26 avait assuré que d’autres services devraient faire leur apparition dans les mois à venir. Il serait donc possible que le berlinois se tourne lui aussi vers le cashback et la conciergerie.

