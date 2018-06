Revolut annonce du trading en ligne avec zéro commission

Avec désormais plus de 2 millions de clients, Revolut s’impose naturellement comme la plus grande fintech à travers l’Europe. Sa dernière levée de fonds de 250 millions de dollars confirme le modèle. Ces derniers mois, elle a enchaîné les innovations techniques à l’instar des coffres, de la carte bancaire jetable et bientôt du trading sans frais.

Objectif : 100 millions d’utilisateurs

Depuis sa dernière levée de fonds, Revolut est entrée dans le cercle très fermé des licornes européennes. La fintech britannique vient tout juste de boucler un méga tour de table de 250 millions de dollars auprès du fonds russe DST Global et se donne ainsi les moyens de ses ambitions internationales. Avec 2 millions de clients à travers l’Europe (dont 900.000 au Royaume-Uni et 275.000 en France), Revolut voit déjà beaucoup plus loin : elle souhaite franchir le cap des 100 millions de clients d’ici à 5 ans. Son prochain marché ? Les Etats-Unis.

Pour parvenir à séduire autant de monde, Revolut ne cesse de rajouter des nouveautés à son activité historique. A l’origine, Revolut est un compte associé à une carte bancaire gratuite qui permet de payer quasiment partout dans le monde, dans de multiples devises, sans aucun frais de change. Le client qui possède un compte Revolut peut ainsi dépenser en euros, en dollars, en livres sterling sans aucune commission et au taux de change du jour. Dans le monde de la finance, c’est tout simplement une révolution puisque les banques traditionnelles n’hésitent pas à facturer jusqu’à 5% ce types d’opérations. Quant aux banques en ligne, elles sont connues pour être bien moins gourmandes en frais que les banques traditionnelles.

Revolut est dans l’innovation constante

Si Revolut connait un vif succès, c’est parce que son application mobile est excellente, et qu’elle permet de visualiser et catégoriser simplement les dépenses. Pour maintenir ses concurrents à distance, la fintech travaille continuellement sur de nouvelles fonctionnalités qui répondent à des besoins remontés par ses utilisateurs.

Ainsi, elle a rajouté en mars dernier à son offre une carte bancaire virtuelle jetable qui permet de payer en toute sécurité sur internet ou encore les coffres qui permettent d’apprendre à économiser son argent par un système d’arrondis. Revolut a également intégré la possibilité d’acheter des crypto-monnaies directement depuis son application avec des frais très limités (1,5%).

L’innovation ne s’arrête pas là puisque Revolut vient d’annoncer sa prochaine fonctionnalité : une plateforme de trading sans aucun frais. Cela se rapproche de ce que propose déjà la jeune pousse américaine Robinhood (non disponible en France). Les clients pourront ainsi bientôt investir sur des actions américaines et britanniques (aucune information sur les actions européennes n’est encore donnée), des ETF ou encore des options. Sur la première image (visible ci-dessus), on voit les actions Netflix, Spotify ou encore Dropbox apparaître sur l’écran.

Ce trading en ligne sur mobile sans frais sera pour le moment réservé aux clients qui possèdent un compte Revolut Premium. Par la suite, la fintech souhaite la partager cette plateforme avec tous ses clients. Aucune date de sortie n’a été donnée pour cette nouvelle plateforme. Seules quelques images de l’interface ont été communiquées, et il faut reconnaître que Revolut a parfaitement pensé le design.