Sondage : les banques en ligne plus satisfaisantes que les banques traditionnelles

La plupart des banques en ligne se vante d’avoir une excellente popularité auprès de leurs clients, et bénéficier d’un bouche à oreille efficace. Un sondage réalisé de manière indépendante par le magazine Que Choisir vient corroborer cette thèse. Les banques traditionnelles sont à la peine si l’on regarde la satisfaction des clients.

Les banques en ligne sont certes les moins chères du marché, mais cela ne suffit pas pour avoir la pleine satisfaction de leurs clients. Elles ont donc travaillé la qualité de leur offre, ainsi que le support client pour répondre à toutes les questions de leur clientèle et leur ôter toutes les craintes. Le résultat est convaincant puisque les clients sont hautement satisfaits par le service – contrairement à ceux des banques traditionnelles qui ne cessent de pester.

Dans un sondage non représentatif de la population française, le magazine Que Choisir s’est intéressé à la satisfaction des clients de banques. Avec plus de 30 000 participants dont 3 400 personnes clientes de banques en ligne, cette étude donne un bel aperçu de la tendance globale. En moyenne, ce sont 79,2% des français qui sont satisfaits de leur banque en ligne.

Crédit Coopératif, Crédit Mutuel et Banque Postale s’en sortent bien

La meilleure banque traditionnelle n’est autre que le Crédit Coopératif qui possède un « taux de recommandation » de 87%. La deuxième n’est autre que le Crédit Mutuel qui possède 68% de taux de recommandation. La Banque Postale complète le podium des établissements traditionnels avec 64% de taux de recommandation. Au niveau du taux de « satisfaction », le Crédit Coopératif se situe à 93,4%, contre 87,1% pour le Crédit Mutuel ainsi que 82,6% pour la Banque Postale.

Si maintenant on compare ces chiffres avec la banque en ligne, l’écart est géant : en moyenne, le taux de satisfaction est de 93% sur ces établissements sur internet. Le magazine Que Choisir affirme sans hésitation : les consommateurs qui ont opté pour la banque en ligne ne le regrettent pas ». Cela explique également que seulement 7% des clients de banques en ligne désirent changer de banque, contre 19% des clients de banques traditionnelles. Par exemple, Hello bank! possède 88,3% de taux de satisfaction, et ING Direct en obtient 95,9%. Quant à BforBank (avis BforBank), elle se situe à 86,9% de taux de satisfaction. Cela reste très loin devant la plupart des banques traditionnelles, dont la Société Générale ou encore BNP Paribas.

Dans son sondage, le magazine Que Choisir a voulu comprendre quelles sont les raisons d’une telle popularité. Les sondés ont expliqués dans 97% des cas qu’ils étaient satisfaits des tarifs bancaires (proches de zéro pour la banque en ligne), grâce à une carte bancaire offerte et un compte courant sans frais. Mieux encore, 99% des clients des 6 grandes banques en ligne ont affirmé qu’ils étaient contents du service client. Cette année, c’est Monabanq qui a remporté pour la deuxième fois consécutive le prix du « service client de l’année » dans sa catégorie. Cette tendance permet ainsi de rassurer de nombreux clients qui hésitent encore un peu aujourd’hui à migrer vers la banque en ligne de peur de perdre le contact avec leur conseiller bancaire traditionnel.

